Не исключены случаи применения против ВСУ самой тяжёлой авиабомбы ФАБ-9000, при этом не менее грозные ФАБ-5000 используются по противнику регулярно.

Об этом заявил российский военкор Александр Сладков в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему мы не применяем тяжёлые авиабомбы, такие как ФАБ…» Да, применяем мы всё! Ну, 9000 я не слыхал, может, были единичные. А «пятёрочку» применяем, чего же нет? Сейчас бомбы-то дешёвые получаются, гораздо дешевле, чем ракеты, а очень действенные, за сто километров летят. Управляемые. Поэтому делаем, много. Авиация, слава Богу, у нас в действии, прибавляется летательных аппаратов. И пилотов готовим. У нас академия военно-воздушная готовит специалистов, и Краснодарское лётное училище. Всё нормально», – сказал Сладков.

Он вернулся к похожей теме, комментируя вопрос о необходимости мобилизации.