Смены режима в РФ недостаточно – только деимпериализация – Гопко

Новости Украины

Если не уничтожить имперскую суть российской государственности, то повторится ошибка 1991 года, когда с развалом СССР не добили Россию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня беспокоит, насколько активизировалась российская псевдооппозиция, которая на всех площадках. Но я не вижу голосов коренных народов. Я не вижу голосов тех, кто сейчас не убежали от частичной мобилизации, а воюют с режимом, и которые понимают, что в действительности стратегия по России – это не смена режима, а деимпериализация или смена имперской сути российской государственности. И пока мы не найдём ответы на эти вопросы, мы будем ходить по кругу. Будет, как после распада СССР, когда произошло «The Defeat of Communism, but not the The Defeat of Colonialism» (поражение коммунизма, но не поражение колониализма – ред.)», – вещала она.

Также она пожаловалась, что её коллег-«эксперток» не хотят показывать на государственном ТВ.

«И мы снова будем видеть, как внутри страны, что меня очень тревожит, приезжая сюда, я вижу, как Русский мир себя переосновывает. Как у нас появляется российское телевидение, как на марафонах представители ОПЗЖ дают комментарии. Здесь очень крутые эксперты, но почему-то этой трансляции на государственном марафоне нет, мне кажется, кто-то не хочет слышать правду. То же самое, за восемь месяцев, я не говорю о себе лично, но большинство наших эксперток из «Центра украинской перемоги» ни разу не было приглашено на украинский телемарафон. Зато представители ОПЗЖ, в отношении которых должны быть возбуждены уголовные дела, постоянно там что-то комментируют», – возмутилась экс-депутат.