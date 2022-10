Смены режима в РФ недостаточно – только деимпериализация – Гопко

Если не уничтожить имперскую суть российской государственности, то повторится ошибка 1991 года, когда с развалом СССР не добили Россию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня беспокоит, насколько активизировалась российская псевдооппозиция, которая на всех площадках. Но я не вижу голосов коренных народов. Я не вижу голосов тех, кто сейчас не убежали от частичной мобилизации, а воюют с режимом, и которые понимают, что в действительности стратегия по России – это не смена режима, а деимпериализация или смена имперской сути российской государственности.

И пока мы не найдём ответы на эти вопросы, мы будем ходить по кругу. Будет, как после распада СССР, когда произошло «The Defeat of Communism, but not the The Defeat of Colonialism» (поражение коммунизма, но не поражение колониализма – ред.)», – вещала она.