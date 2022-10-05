Смены режима в РФ недостаточно – только деимпериализация – Гопко

05.10.2022  21:22 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 465
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Если не уничтожить имперскую суть российской государственности, то повторится ошибка 1991 года, когда с развалом СССР не добили Россию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если не уничтожить имперскую суть российской государственности, то повторится ошибка 1991 года, когда с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Меня беспокоит, насколько активизировалась российская псевдооппозиция, которая на всех площадках. Но я не вижу голосов коренных народов. Я не вижу голосов тех, кто сейчас не убежали от частичной мобилизации, а воюют с режимом, и которые понимают, что в действительности стратегия по России – это не смена режима, а деимпериализация или смена имперской сути российской государственности.

И пока мы не найдём ответы на эти вопросы, мы будем ходить по кругу. Будет, как после распада СССР, когда произошло «The Defeat of Communism, but not the The Defeat of Colonialism» (поражение коммунизма, но не поражение колониализма – ред.)», – вещала она.

Также она пожаловалась, что её коллег-«эксперток» не хотят показывать на государственном ТВ.

«И мы снова будем видеть, как внутри страны, что меня очень тревожит, приезжая сюда, я вижу, как Русский мир себя переосновывает. Как у нас появляется российское телевидение, как на марафонах представители ОПЗЖ дают комментарии. Здесь очень крутые эксперты, но почему-то этой трансляции на государственном марафоне нет, мне кажется, кто-то не хочет слышать правду. То же самое, за восемь месяцев, я не говорю о себе лично, но большинство наших эксперток из «Центра украинской перемоги» ни разу не было приглашено на украинский телемарафон. Зато представители ОПЗЖ, в отношении которых должны быть возбуждены уголовные дела, постоянно там что-то комментируют», – возмутилась экс-депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть