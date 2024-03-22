Содержащие бригады ВСУ псевдопатриоты мародерят, шантажируя фермеров приходом ВС РФ

Анатолий Лапин.  
22.03.2024 14:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 566
 
Война, Дзен, Сельское хозяйство, Украина


На прифронтовых территориях, подконтрольных Украине, земледельцев принуждают задешево продавать наделы.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил председатель Всеукраинской организации собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На прифронтовых территориях, подконтрольных Украине, земледельцев принуждают задешево продавать наделы. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Много земли в прифронтовых зонах скупают задешево люди, которые декларируют себя патриотами, содержат батальоны, бригады и прочее. Скупают у людей под давлением того, что «Вы знаете, здесь может нас не быть, вы понимаете, и вашу землю придут и заберут. Так продавайте нам», – сказал землевладелец.

«И получается нарушается логика. С одной стороны они говорят, что помогают ВСУ, с другой – давят на то, что эта земля будет отдана, так лучше ее продать. То есть идет такое мародерство на земле», – заявил Головин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть