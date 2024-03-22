Содержащие бригады ВСУ псевдопатриоты мародерят, шантажируя фермеров приходом ВС РФ

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На прифронтовых территориях, подконтрольных Украине, земледельцев принуждают задешево продавать наделы.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил председатель Всеукраинской организации собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много земли в прифронтовых зонах скупают задешево люди, которые декларируют себя патриотами, содержат батальоны, бригады и прочее. Скупают у людей под давлением того, что «Вы знаете, здесь может нас не быть, вы понимаете, и вашу землю придут и заберут. Так продавайте нам», – сказал землевладелец.

«И получается нарушается логика. С одной стороны они говорят, что помогают ВСУ, с другой – давят на то, что эта земля будет отдана, так лучше ее продать. То есть идет такое мародерство на земле», – заявил Головин.