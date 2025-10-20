США отложили вопрос, но не отказались от вооружения Украины

То, что Украина не получит ракеты «Томагавк» по итогами телефонного звонка президентов США и России, а также визита украинского диктатора Владимира Зеленского в Вашингтон – это лишь пауза, которая продиктована наметившимися переговорами, а не отказ США от вооружения Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

