Вместо всяческих договорённостей, лучше напичкать Украину американскими крылатыми ракетами и ядеркой.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень интересный вопрос, с чем они полетели [украинская делегация в США], и что останется после всех этих визитов на столе украинского народа, на столе у будущего украинского народа. Потому что не существует гарантий [безопасности]…

Сто «Томагавков» пусть у нас будут размещены, кнопка, у которой будут чёткие инструкции, когда она может быть нажата, и кто имеет полномочия её нажать», – трепался он.