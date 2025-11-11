Такого не было с начала СВО, «Восток» в Запорожье творит чудеса, – военкор Коц

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Группировка российских войск «Восток» совершает невероятные для нынешнего типа войны прорывы, продвинувшись на 10 километров в глубину обороны ВСУ за несколько дней в Запорожской области. Если этот темп удастся сохранить, то вскоре произойдут битвы не только за Гуляйполе, но и за Орехов – вплоть до самого Запорожья.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока все смотрят за Покровским направлением, какие-то совершенные чудеса, – то, что сейчас происходит на Запорожье, что там сейчас творит наша группировка войск «Восток», – это что-то потрясающее. Я не припомню такого с начала СВО, когда мы в течение четырех дней устраиваем прорыв на глубину 10 километров и ширину больше 20 километров… Когда мы забираем себе Ровнополье, мы выходим на Гуляйполе с тыла, откуда нас Гуляйполе не ждет. Это большой город по пути к самому городу Запорожье. При этом мы сейчас давим с юга и подходим с востока и северо-востока на Гуляйполе. Это главный в Пологовском районе узел обороны противника, дальше идет Орехов, а дальше уже сам город Запорожье. Если мы сейчас с тыла забираем Гуляйполе, мы движемся дальше в сторону Орехова, опять же, с тыла, где у противника никаких серьезных укрепрайонов с бетонированными ДОТами и блиндажами точно нет», – заявил Коц.