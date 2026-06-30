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Покушение на украинского олигарха, «короля» нелегальных call-центров Вадима Ермолаева в центре Монако – еще одно последствие «евроинтеграции» насквозь коррумпированной бандитской Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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«Украинский след – не случайность. Это закономерность. Под контролем семьи Ермолаевых находилась сеть мошеннических кол-центров – около 170 с 10–15 тысячами операторов. Они атаковали граждан России и ЕС, выманивая миллионы… Кто «крышевал» эту империю? Генерал СБУ Сергей Лысак. Именно он обеспечивал защиту кол-центров в обмен на долю. Конфликт между Ермолаевым и его «крышей» стал роковым. СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Итогом стали санкции, рейдерский захват бизнеса и покушение в Монако», – пояснил Муратов.

Он уверен, что история Ермолаева – наглядно показывает, к чему приводит «смычка олигархата, криминала и госструктур на самом верху».