Внесенный в список террористов в РФ экс-президент Украины Петр Порошенко разразился пафосным заявлением по случаю сегодняшней ликвидации во Львове своего подельника нациста Андрея Парубия.

«К сожалению, это правда. Моего многолетнего боевого товарища еще с начала 2000х, собрата Андрея Парубия нелюди застрелили во Львове… Майдан, 11 лет войны, огромный вклад в развитие независимости… Это преступление-не просто выстрелы в человека. Это выстрелы в армию. Это выстрел в язык. Это выстрел в веру… Андрей делал все возможное для создания украинской армии. Особенно тогда, когда еще речь шла о первых добровольческих батальонах, которые выходили на фронт прямо с Майдана. Андрей сыграл решающую роль в принятии закона об украинском языке, который стал историческим шагом в укреплении нашей идентичности. А во время борьбы за Томос для ПЦУ я постоянно чувствовал его плечо как председателя Верховной Рады», – перечислил «достоинства» покойного Порошенко.

Донецкий журналист Игорь Гомольский удивлён, почему киевские нацисты так ошеломлены ликвидацией Парубия.

«Это ведь был «классический бандеровский аттентат», да? Интересно, что люди, которые тридцать лет мастурбировала на националистический террор, как политический инструмент, в 2025-м стали его жертвами», – указал автор.

А вот экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров намекает, что в смерти Парубия были заинтересованы его подельники.

«Да, ребята, проект постепенно сворачивается. В жизни не поверю, что Парубий, трудившийся на всё, что с нами происходит, в самом сердце майдана, застрелен по местным разборкам, а не потому, что слишком много знал. Через переворот и войну хищные соседи в который раз поделили Украинушку, и теперь им обузой ворох «грязного белья», как всё это делалось. Нужно делово и размеренно осваивать новые территории без скандального бэкграунда».