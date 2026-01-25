Депутаты парламента напуганы и сдают друг друга

Игорь Шкапа.  
25.01.2026 00:03
  (Мск) , Киев
Просмотров: 378
 
Дзен, Колониальная демократия, Компромат, Коррупция, Политика, Украина


В украинском парламенте царит атмосфера страха на фоне уголовного дела, возбужденного подконтрольным американцам НАБУ против Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, участвовавший в войне с Россией, но затем списавшийся из ВСУ.

В украинском парламенте царит атмосфера страха на фоне уголовного дела, возбужденного подконтрольным американцам НАБУ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В ходе обсуждения ситуации в Верховной раде ведущий заметил, что «у нас парламент – сплошная коррупция».

«Это могла бы быть серьезная парламентская группа СИЗО. Сегодня комичность ситуации в том, что «Слуги народа» и депутаты от ОПЗЖ боятся разговаривать друг с другом», – сказал гость эфира, сам в прошлом не раз бывший депутатом ВР.

По его словам, не менее 15 депутатов были пойманы на получении денег за нужные голосования.

«Вот их зафиксировали, и теперь как «торпед» с записывающими устройствами посылают к другим коллегам. А далее этот процесс фиксации долларизации парламента набирает обороты каждый раз с каждой новой записью. Поэтому в парламенте ситуация страшная. Те, кого поймали первыми, пишут тех, кто во второй волне. Вторая волна фиксирует третью волну», – обрисовал ситуацию Луценко.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить