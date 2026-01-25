Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинском парламенте царит атмосфера страха на фоне уголовного дела, возбужденного подконтрольным американцам НАБУ против Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, участвовавший в войне с Россией, но затем списавшийся из ВСУ.

В ходе обсуждения ситуации в Верховной раде ведущий заметил, что «у нас парламент – сплошная коррупция».

«Это могла бы быть серьезная парламентская группа СИЗО. Сегодня комичность ситуации в том, что «Слуги народа» и депутаты от ОПЗЖ боятся разговаривать друг с другом», – сказал гость эфира, сам в прошлом не раз бывший депутатом ВР.

По его словам, не менее 15 депутатов были пойманы на получении денег за нужные голосования.