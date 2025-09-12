Тихановская мгновенно воспользовалась исчезновением депортированного Статкевича

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В истории с помилованием 52 белорусских оппозиционеров возникла неожиданная интрига. Когда автобус со змагарами пересекал литовскую границу, один из отпущенников неожиданно вышел на нейтральную полосу, сел на парапет и отказался покидать Белоруссию.

Демарш совершил бывший кандидат в президенты Белоруссии 69-летний Николай Статкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К ветерану оппозиции подходили на переговоры то ли литовцы, то ли американцы из посольства. Старик был непреклонен. Автобус ждал его недолго, но Статкевич еще 2 часа сидел на парапете. А потом внезапно исчез. И где он сейчас, никто не знает.

Тележурналист Григорий Азаренок сразу же уверенно заявил, что Статкевич в Литве. Бывший оппозиционер, перешедший на сторону белорусских властей во время Беломайдана Юрий Воскресенский также заявил, что старый оппозиционер его разочаровал тем, что «поустраивав спектакль, очень быстро сдулся».

Однако сегодня на пресс-конференции в Вильнюсе Статкевича не предъявили. Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская тут же этим воспользовалась, чтобы закатить пламенную речь.

«Мы рады видеть людей на свободе, однако давайте называть вещи своими именами. То, что произошло вчера, это не освобождение, а принудительная депортация. Мы все переживаем за Николая Статкевича, который отказался выезжать из Белоруссии и имел полное на это право. Теперь его место нахождения неизвестно. Его поступок напоминает поступок Марии Колесниковой, которая при попытке депортации порвала свой паспорт. Все освобожденные должны иметь право уехать или остаться. Вчера я разговаривала об этом с американскими партнерами». – заявила Тихановская.

А товарищ Статкевича по партии «Народная громада» Сергей Ставиш предположил, что старого змагара уже нет в живых.