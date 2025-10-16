«Томагавки» – зеленая лапша на уши украинцев, а не страшилка для Москвы – генерал ВСУ
Для украинцев пытаются создать очередное иллюзорное чудо-оружие в виде американских «Томагавков», которые на самом деле не являются слишком серьезной угрозой для России.
Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Томагавки» – это страшилки не для России, а зеленая лапша на уши украинского общества. И мы с вами являемся соучастниками процесса формирования очередного «вундерваффе» для украинского общества, что «Томагавки» изменят ситуацию на войне. Общество абсолютно не интересует, что большинство «Томагавков» – это ракеты морского базирования, воздушного базирования. Наземных пусковых установок для «Томагавков» в Америке просто мизер.
Я уж не говорю, что личный состав ВСУ еще не начал проходить подготовку для обучения работе с «Томагавками». Россияне также это понимают, там не глупые парни сидят, они понимают возможности, понимают, что «Томагавки» для Москвы на данном этапе вообще никаких угроз не представляют. Но для определенных элементов критической инфраструктуры подальше от Московского конгломерата это серьезная проблема.
Но вопрос в двух-трех-десяти, даже двадцати «Томагавках» не решит проблему успеха. Россияне это понимают, и понимают, что для того, чтобы «Томагавки» дали эффект, их нужно запускать несколькими сотнями. Тогда вопрос – может быть, мы получим еще и пару кораблей? Или дополнительное количество самолетов? Но где эти самолеты размещать?», – задается вопросом Кривонос.
