Трамп отдался Путину и похоронил идею с «Томагавками» – генерал ВСУ
Президент США Дональд Трамп во время вчерашнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным снова «отдался» ему. Вполне вероятно, что идея передачи Украине американских ракет «Томагавк» теперь умерла, так и не родившись.
Об этом в эфире видеоблога «ZAXID net» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он пасует перед Путиным, и это происходит раз за разом. Достаточно телефонных разговоров, и все менялось. Все время Путин их выигрывал, а непосредственная встреча, Анкоридж тоже показал, что эти преимущества Путина раз за разом происходят. И Трамп заходит с одними планами и форматами на телефонный разговор, на непосредственную встречу, а выходит уже с другими.
И достаточно было переговорить по телефону, чтобы вопрос по «Томагавкам» отложилось как минимум, а, возможно, и не родившись, умерло. И тут уже неспроста выбрали «остров мира» по Орбану – Венгрию и Будапешт. Это самое антиукраинское государство из европейских стран. Я думаю, это Путин тоже сделал, а Трамп отдался, раз за разом по любому вопросу», – заявил Романенко.
