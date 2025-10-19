«Ты что мне принёс?!» – Зеленский нарвался на подзатыльник от Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если подтвердится украинский «слив» в прессе о том, что делегация Зеленского накануне привезла в Вашингтон Трампу карты с «болезненными точками» в инфраструктуре России, это будет свидетельствовать о бескрайней глупости киевской дипломатии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал украинский скандальный «слив» в прессе.

«Если это подтвердится, это означает, что они привезли списки целей! Реально, списки целей привезли и говорят Трампу на переговорах: «Трамп, у нас нет ракет, мы не можем по этим целям нанести удар, ударь ты, вот цели». И дают ему эту карту. Это настолько… неумный ход. Американцы цели в России знают лучше, чем украинцы, в десять раз! Не надо им никаких карт везти. Это американцы ещё украинцев поучат, где настоящие цели, где фальшивые, где муляжи стоят», – сказал Ширяев.