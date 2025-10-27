У России – успехи на Запорожском направлении

Михаил Рябов.  
27.10.2025 13:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 737
 
Дзен, Запорожье, Россия, Спецоперация


Минобороны России сообщило сегодня о занятии трех населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях – Егоровки, Новониколаевки и Привольного.

«Теперь существует реальная возможность (хоть это будет и тяжело) подойти к Гуляйполю с нескольких сторон, всё зависит от правильности штурмов и не только. Гуляйполе – одно из самых важных укреп районов в Запорожской области», – комментирует в своем канале участник СВО с позывным «Осетин».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Минобороны России сообщило сегодня о занятии трех населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях...

Военкор Александр Коц напоминает, что контроль над Гуляйполем «позволит зайти в тыл группировке противника под Ореховым».

ВС РФ наступают с направлений, где их не ждал противник, указывает блогер Юрий Подоляка.

«Он нас ждал с юга. Именно со стороны юга строились все его укрепления. И рейд нашей группировки «Восток» им во фланг и тыл, делает их по сути бесполезными.

Что, я очень надеюсь, по итогу приведет к освобождению северного левобережного Запорожья и выведет нас и к самому административному центру Запорожской области».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить