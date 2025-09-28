Ударами по НПЗ Украина делает ставку на долгую войну – израильский офицер
Нанося удары по энергетической инфраструктуре России, Киев надеется получить эффект в более длительной, а не краткосрочной перспективе.
Об этом в эфире видеоблога «Третья мировая» заявил офицер армии Израиля в отставке Игаль Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Воздействие Украины на энергетические возможности России – это замысел стратегического уровня, план как раз на долгоиграющие сроки. То есть это не то, что сейчас дипстрайком [глубокий удар] бьёт, чтобы завтра-послезавтра получились какие-то качественные эффекты. Нет, это как раз планы на полгода, на год вперёд», – сказал израильтянин.
Он обращает внимание, что, несмотря на мирную риторику, в действительности Украина готовится к длительному противостоянию.
«Риторика разная может быть – «завтра мир», «мы готовы», «давайте заморозку», но при этом мы видим кампанию стратегическую Украины, в том числе производство, что налаживают, про дипстрайки я говорю – это всё про долгоиграющие компании», – считает Левин.
