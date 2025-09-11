Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина и брюссельское руководство ежедневно пытаются втянуть Венгрию в конфликт с Россией, но этого не произойдет.

Об этом в эфире белорусского «Первого канала» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

