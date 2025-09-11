Украина не может выиграть войну – это было ясно с первого дня, – МИД Венгрии

Анатолий Лапин.  
11.09.2025 10:15
  (Мск) , Минск
Просмотров: 248
 
Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Украина и брюссельское руководство ежедневно пытаются втянуть Венгрию в конфликт с Россией, но этого не произойдет.

Об этом в эфире белорусского «Первого канала» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и брюссельское руководство ежедневно пытаются втянуть Венгрию в конфликт с Россией, но этого...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина и Брюссель пытаются втянуть нас в эту войну буквально каждый день. Мы – одна из нескольких стран, кто думает о войне иначе, в Брюсселе иное мнение. Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала, мы видим, что эта война не может быть выиграна Украиной на поле боя.

Лучший способ закончить этот конфликт – за столом переговоров. Чем дольше он длится, тем больше украинцев гибнет, еще больше разрушений происходит, да и риск эскалации возрастает.

В последнее время опять мы видим, что борьба ужесточается. И это – еще одна причина заявлять, что мир должен быть достигнут как можно быстрее.

Иначе нам грозит большая беда в международной безопасности. Каждый неверный шаг – это вероятность Третьей мировой войны, и мы этого не хотим. Да, нас провоцируют, пытаются втянуть, но мы дали чётко понять, это – не наша война», – заявил Сийярто.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить