Украина не может выиграть войну – это было ясно с первого дня, – МИД Венгрии
Украина и брюссельское руководство ежедневно пытаются втянуть Венгрию в конфликт с Россией, но этого не произойдет.
Об этом в эфире белорусского «Первого канала» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украина и Брюссель пытаются втянуть нас в эту войну буквально каждый день. Мы – одна из нескольких стран, кто думает о войне иначе, в Брюсселе иное мнение. Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала, мы видим, что эта война не может быть выиграна Украиной на поле боя.
Лучший способ закончить этот конфликт – за столом переговоров. Чем дольше он длится, тем больше украинцев гибнет, еще больше разрушений происходит, да и риск эскалации возрастает.
В последнее время опять мы видим, что борьба ужесточается. И это – еще одна причина заявлять, что мир должен быть достигнут как можно быстрее.
Иначе нам грозит большая беда в международной безопасности. Каждый неверный шаг – это вероятность Третьей мировой войны, и мы этого не хотим. Да, нас провоцируют, пытаются втянуть, но мы дали чётко понять, это – не наша война», – заявил Сийярто.
