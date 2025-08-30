Украинский бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских за песни на «мове агрессора»
Украинский бренд ювелирных украшений «Золотой Век» сделал официальное заявление, что разрывает сотрудничество с певицей Настей Каменских за исполнение песен на русском языке.
Об этом сообщается в официальном заявлении бренда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Опираясь на ценности и принципы компании “Золотой Век”, мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK, которая была лицом бренда с 2021 года», – говорится в сообщении.
На гастролях в США Каменских не только пела свои хиты на русском, но и произнесла речь на «мове агрессора», сказав, что не важно, на каком языке говорить.
При этом ранее после начала СВО впавшая в бандеровщину певица в интервью клялась никогда не петь на русском, даже после «перемоги».
«Потужная ювелирная компания «Золотий вік», которая отказала Насте Каменских в праве представлять свой бренд, после обращения певицы к публике на русском языке, ведет свой сайт …на русском языке. … Ну и «век» перевести как «вік» – это пять по державной», – вступается за Каменских бежавший в США бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович (весен в список экстремистов в РФ).
