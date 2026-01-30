Украинский дипломат проговорился о восстановлении ядерного оружия

Гарантии безопасности Украины со стороны США мало что значат на практике.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Это все прекрасно, но Америка сейчас отходит от своих обязательств с Южной Кореей. Просто начала отходить в разговорах. Это очень настораживает, потому что Япония начала рассматривать, что делать с ядерным оружием. Япония, где категорическое неприятие вообще этого ядерного оружия. Почему его нет? Технически, знаете, Япония и Республика Корея могут иметь ядерное оружие очень быстро. Потому что у них есть атомные станции, нет запрета на обогащение, но они пользуются зонтиком США ядерным. Если это расслабится, то там очень быстро пойдут процессы. Деньги у них есть, и это у них тоже есть. У нас такого, к сожалению, даже обсуждения нет», – сказал дипломат.