Украинский комбат: Нас заставляют сидеть в окружении

Украинские командиры боятся отступать даже на более выгодные рубежи. Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил командир 3-го батальона президентской бригады Нацгвардии Украины Олег Глушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комбат, характеризуя действия армии, говорит, что сейчас она «тушит уже сгоревшие дома», указывая, что бойцов принуждают занять позиции в какой-то посадке, которая уже не играет важной роли, хотя можно было бы отступить и «пожертвовать каким-нибудь куском территории».