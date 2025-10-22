Украинский комбат: Нас заставляют сидеть в окружении
Украинские командиры боятся отступать даже на более выгодные рубежи. Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил командир 3-го батальона президентской бригады Нацгвардии Украины Олег Глушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Комбат, характеризуя действия армии, говорит, что сейчас она «тушит уже сгоревшие дома», указывая, что бойцов принуждают занять позиции в какой-то посадке, которая уже не играет важной роли, хотя можно было бы отступить и «пожертвовать каким-нибудь куском территории».
«Очень редко какой-то командир решается на то, чтобы все-таки отдать этот участок небольшой, отвести личный состав и выполнять задачи тем же личным составом, но на более выгодных рубежах, чтобы не допустить еще большего провала. Ведь у нас личный состав, который обучен, компетентный, мотивирован, иногда может остаться уже в глубине противника.
Противник их уже может обойти и, соответственно, мы уже можем выставлять какую-то линию из подразделений обеспечения личного состава, который не всегда способен выполнять такие боевые задачи, учитывая состояние здоровья, уровень подготовки и пригодность к военной службе», – добавил комбат.
