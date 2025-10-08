Украинский комбриг: «Профукаем Купянск – придётся разворачивать и растягивать фронт»
Потеря Купянска обернётся для ВСУ, как минимум, серьёзным усложнением логистики целого направления на фронте.
Об этом в репортаже «DW» с Купянского направления рассказал командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг» Александр Букатар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он пожаловался, что русские просачиваются в Купянск по двум причинам – большая протяжённость фронта и нехватка личного состава.
«Если провалится Купянск, это уже надо будет разворачиваться фронту на Боровой. То есть не в линию держаться, а заворачивать фланг, чтобы сдерживать. Конечно, это проблема.
Потому что за Боровой непосредственно идёт Донецкое направление, с которого точно так же с фланга будет отрезаться и логистика, и удерживание обороны.
То есть линия боевого соприкосновения станет длиннее. А, как я уже говорил ранее, личного состава больше не станет», – тревожится укро-комбриг.
«Есть поэтапные угрозы, конечно. Угроза на Харьков – здесь бы я ещё поспорил, потому что Харьков, всё-таки, намного дальше», – добавил Букатар.
