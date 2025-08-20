Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Встреча между российским президентом Владимиром Путиным и киевским диктатором Владимиром Зеленским пройдет достаточно скоро.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявила избранная от партии Зеленского депутат ВР Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поверьте, будет очень быстрая встреча и будет достаточно быстро принято решение. В этом заинтересованы все, чтобы не затянуть процесс в длинный, вялотекущий и безрезультатный. И для того, чтобы рейтинги у глав государств не упали», – сказала Скороход, очевидно, подразумевая рейтинг Трампа, неоднократно обещавшего скорое прекращение конфликта на Украине.

Германист Тимофей Борисов не видит предмета для долгосрочного соглашения по Украине:

«Условия России – обеспечения прав русскоязычных на Украине, прав Церкви, осуждения бандеровского нацизма и нацистов на Украине. А это все неизбежно приведет к отдалению Украины от Запада. Украина может существовать, как сателлит Запада только в нынешнем своём неонацистском бандеровском виде».

Российский писатель Захар Прилепин обращает внимание на важную деталь:

«Ведя переговоры, мы даже не выдвигаем требований снять Зеленского. Значит, мы понимаем, что на окончательных документах будет стоять и его подпись. Политика – искусство возможного, и мы исходим из своих возможностей».

Однако российский политолог Алексей Мухин уверен, что Кремлю торопиться незачем:

«Если просто, то встреча с Зеленским нужна Путину, чтобы тот подписал капитуляцию. Если Зеленский подписывать капитуляцию не готов, то встреча будет «прорабатываться» до тех пор, пока он не будет готов это сделать».

Медиатехнолог Рамиль Харисов полагает, что встреча состоится после изменения линии фронта: