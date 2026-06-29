Укро-эксперт объяснил, зачем Зеленский сознательно угробил отношения с Польшей

Вадим Москаленко.  
29.06.2026 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 183
 
Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Украинский узурпатор Зеленский сознательно пошёл на ссору с Польшей, чтобы свалить на Варшаву вину за все внешнеполитические неудачи Киева.

Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Зеленский сознательно пошёл на ссору с Польшей, чтобы свалить на Варшаву вину...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Зеленский многократно говорил, что при его президенстве будет ускоренное вступление в ЕС.

И, судя по всему, это должно было стать стратегической идеей избирательной кампании по переизбранию Зеленского. Ну, война когда-нибудь закончится, а уходить он не собирается совсем. Прекрасно понимает, что далеко уйти не дадут.

Но на саммите в G7 выбросили в последний момент из итогового документа упоминание об ускоренном вступлении Украины. И назначенный нами друг Украины Мадьяр прямо заявил о том, что ближайшие 10-15 лет можно не думать об этом», – сказал Золотарев.

«Поэтому понятно, что эта идея превратилась в тыкву. А значит, должен быть кто-то виновный. Вот подобно тому, как у нас же Орбан во всех кознях был виноват. А оказалось, что не в нём проблема.

Точно так же и с поляками. Идея о присвоении одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА» принадлежит либо дегенерату, либо агенту ФСБ. Но кто-то же положил это решение на стол. Присвоили бы «героев азовцев», поляки бы не возражали.

Но триггернули именно в такой момент: сначала Мельника перезахоронили, пообещали Коновальца привезти, а следом – «героев УПА». Для поляков это триггер. Мы делаем только хуже себе, причем на многие годы вперед.

И понятно, в чем здесь технологический финт: теперь, оказывается, не мы виноваты, потому что не выполнили большинство по домашнему заданию, по реформе судебной системы, не ликвидировали коррупционные схемы. А это злокозненные поляки из-за своего гонора поставили нам подножку», – подытожил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Укро-эксперт объяснил, зачем Зеленский сознательно угробил отношения с Польшей

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить