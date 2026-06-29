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Украинский узурпатор Зеленский сознательно пошёл на ссору с Польшей, чтобы свалить на Варшаву вину за все внешнеполитические неудачи Киева.

Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский многократно говорил, что при его президенстве будет ускоренное вступление в ЕС. И, судя по всему, это должно было стать стратегической идеей избирательной кампании по переизбранию Зеленского. Ну, война когда-нибудь закончится, а уходить он не собирается совсем. Прекрасно понимает, что далеко уйти не дадут. Но на саммите в G7 выбросили в последний момент из итогового документа упоминание об ускоренном вступлении Украины. И назначенный нами друг Украины Мадьяр прямо заявил о том, что ближайшие 10-15 лет можно не думать об этом», – сказал Золотарев.