Укро-эксперт объяснил, зачем Зеленский сознательно угробил отношения с Польшей
Украинский узурпатор Зеленский сознательно пошёл на ссору с Польшей, чтобы свалить на Варшаву вину за все внешнеполитические неудачи Киева.
Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский многократно говорил, что при его президенстве будет ускоренное вступление в ЕС.
И, судя по всему, это должно было стать стратегической идеей избирательной кампании по переизбранию Зеленского. Ну, война когда-нибудь закончится, а уходить он не собирается совсем. Прекрасно понимает, что далеко уйти не дадут.
Но на саммите в G7 выбросили в последний момент из итогового документа упоминание об ускоренном вступлении Украины. И назначенный нами друг Украины Мадьяр прямо заявил о том, что ближайшие 10-15 лет можно не думать об этом», – сказал Золотарев.
«Поэтому понятно, что эта идея превратилась в тыкву. А значит, должен быть кто-то виновный. Вот подобно тому, как у нас же Орбан во всех кознях был виноват. А оказалось, что не в нём проблема.
Точно так же и с поляками. Идея о присвоении одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА» принадлежит либо дегенерату, либо агенту ФСБ. Но кто-то же положил это решение на стол. Присвоили бы «героев азовцев», поляки бы не возражали.
Но триггернули именно в такой момент: сначала Мельника перезахоронили, пообещали Коновальца привезти, а следом – «героев УПА». Для поляков это триггер. Мы делаем только хуже себе, причем на многие годы вперед.
И понятно, в чем здесь технологический финт: теперь, оказывается, не мы виноваты, потому что не выполнили большинство по домашнему заданию, по реформе судебной системы, не ликвидировали коррупционные схемы. А это злокозненные поляки из-за своего гонора поставили нам подножку», – подытожил он.
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