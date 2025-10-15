Укро-врачи не глядя отправляют в ВСУ туберкулёзников и циррозников

Вадим Москаленко.  
15.10.2025 22:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 126
 
Беспредел, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Медицина, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинская система сама себе создаёт проблемы, из которых потом приходится выпутываться с троекратными затратами ресурсов.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская система сама себе создаёт проблемы, из которых потом приходится выпутываться с троекратными затратами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если посчитать количество людей, тех, что мы насильно притянули в ряды вооружённых сил – я думаю, где-то на уровне до 20% эти люди через месяц-полтора уже находятся в госпиталях. И не по причине их ранения, а по причине того, что у них хронические заболевания появились ещё до того, как их призвали. Но ВЛК закрыла на это глаза, потому что им надо ставить галочки «здоров-здоров-здоров».

И вопрос в том, что мы сейчас тратим огромное количество денег, ресурсов, потому что сейчас уже пишут, что у него туберкулёз появился в результате прохождения военной службы. Хотя тот туберкулёз у него или цирроз печени появился значительно раньше, чем он был призван. Просто ВЛК на это не обратила внимание», – возмущался укро-генерал.

«Мало того, вы посмотрите, какие выплаты получают шикарные. Они теперь конкретно загрузили наши ВЛК в госпиталях, и они занимаются описанием всех этих болезней, вместо того, чтобы лечить тех, кто реально воюет и нуждается в нормальной системной помощи. Мы сами создаём себе проблемы, с которыми потом боремся», – негодовал Кривонос.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить