«Уничтожают ежедневно»: Киев больше не завозит инструкторов, а в вывозит войска к ним

Внесённый Зеленским в Раду закон об отправке военных за границу может быть связан с накаляющейся обстановкой вокруг Приднестровья, однако есть этому объяснение и попроще.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил российский военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но я думаю, что всё же массовая отправка солдат для обучения за границу связана, в первую очередь, с увеличением эффективности наших ударов. Когда обнаруживаются и поражаются нашими дальнобойными ракетами расположения и склады. Возможно, эти удары стали слишком болезненными. Поэтому было решено и складские мощности, и мощности по обучению личного состава вынести на аутсорс, чтобы остался вакуум, даже казармы выносят за рубеж, там, где мы дотянуться до них не сможем», – предположил он.

Ведущий тоже отметил, что ситуация выглядит так, будто «Украина массово выводит военных из Украины, потому что там становится для них небезопасно».