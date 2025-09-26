«Уничтожают ежедневно»: Киев больше не завозит инструкторов, а в вывозит войска к ним

26.09.2025 19:58
Внесённый Зеленским в Раду закон об отправке военных за границу может быть связан с накаляющейся обстановкой вокруг Приднестровья, однако есть этому объяснение и попроще.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил российский военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но я думаю, что всё же массовая отправка солдат для обучения за границу связана, в первую очередь, с увеличением эффективности наших ударов. Когда обнаруживаются и поражаются нашими дальнобойными ракетами расположения и склады.

Возможно, эти удары стали слишком болезненными. Поэтому было решено и складские мощности, и мощности по обучению личного состава вынести на аутсорс, чтобы остался вакуум, даже казармы выносят за рубеж, там, где мы дотянуться до них не сможем», – предположил он.

Ведущий тоже отметил, что ситуация выглядит так, будто «Украина массово выводит военных из Украины, потому что там становится для них небезопасно».

«Да, звучит как парадокс. Но у нас же много было ударов по скоплениям, по казармам, где выбивает и инструкторский состав, также было много сообщений, что были уничтожены инструктора НАТО… Подготовку личного состава всё равно надо проводить в более или менее скученном состоянии.

Нельзя несколько рот курсантов рассредоточить на 10 км фронта и по два-три человека их в блиндаже обучать. Всё равно это классы, оборудование, инструктора, всё в одном месте собирается, и туда очень часто прилетают наши ракеты.

Поэтому, как это ни парадоксально звучит, солдат на время обучения надо вывозить за рубеж, чтобы они не были уничтожены», – согласился военкор.

