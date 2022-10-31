В Болгарии закончились деньги на украинских беженцев

31.10.2022  13:49 (Мск), София
Игорь Перминов.  
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Болгария, Дзен, Украина, Эмиграция
Новости Украины

Европейские деньги на размещение украинских беженцев в Болгарии заканчиваются. Под таким заголовком появилась новость на болгарском сайте «Дневник».

Издание приводит слова министра туризма Болгарии Илина Димитрова:

Европейские деньги на размещение украинских беженцев в Болгарии заканчиваются. Под таким заголовком появилась новость...

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«Средства по европейским программам размещения украинских беженцев в Болгарии на исходе. На сегодняшний день только за проживание и питание было выплачено более 183 млн. левов. В общей сложности расходы на украинских беженцев составляют около 520 млн. левов».

По словам чиновника, сейчас в Болгарии размещено более 20 тысяч беженцев из Украины. Официальная дата завершения работы программы помощи украинским переселенцам – 31 октября 2022-го года. Что делать с прибывающими украинцами, и теми, кто уже находится в стране, будет решать межведомственная группа, и свои предложения она изложит Совету министров Болгарии.

В своём выступлении министр туризма Димитров заявил:

«Я хочу заверить беженцев, что какое бы решение не было принято, мы к ним  отнесемся гуманно. Прежде всего, мы являемся государством-членом ЕС и не можем позволить себе другого типа отношения, и сами беженцы не заслуживают другого отношения, кроме человеческого».

В чём будет конкретно заключаться «человеческое отношение», и какие суммы будут выделены на нужды украинских переселенцев, министр не уточнил.

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