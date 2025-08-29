В Киеве жалуются – Россия насытила передний край китайскими РЭБ
Россия насытила передний край линии фронта китайскими системами РЭБ, и теперь способна видеть каждый запуск БПЛА ВСУ на глубине в 10 километров.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил замдиректора компании, производящей средства РЭБ, офицер ВВС Украины в резерве Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У них уже линии боевого столкновения, насыщенны малыми РЛС. Они закупили китайские РЛС, которые работают на 10 километров, они видят все, что мы запускаем по ним», – заявил Храпчинский.
В результате, признал он, «русские начали прицельно работать по разведывательным дронам ВСУ».
Однако и это не все неприятности бандеровцев.
«Враг планирует запускать по тысяче «Шахедов», у нас недостаточное количество людей в мобильных огневых группах, недостаточно средств для перехвата. У нас до сих пор нет небольших выпущенных ракет, у нас до сих пор нет радиолокационных систем…», – причитает украинский деятель.
