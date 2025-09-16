В Маниле британским и французским дипломатам сказали зажать уши, чтобы не расстраиваться

Елена Острякова.  
16.09.2025 17:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 18
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Конфликт на Украине произвел «травмирующий эффект» на Европу.

Об этом директор Европейской программы и Центра Стюарта Макс Бергманн заявил на Манильском стратегическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине произвел «травмирующий эффект» на Европу. Об этом директор Европейской программы и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европа все больше беспокоится о своей безопасности и поэтому вкладывает в нее средства. Это важно, потому что одна из причин, почему Европа стала менее влиятельной в мире, заключается в том, что европейские государства Великобритания и Франция (если здесь есть британские и французские дипломаты, закройте уши) сейчас менее влиятельны, чем 20-100 лет назад. Мы видим, как ослабевает мощь европейских государств», – сказал Бергманн.

Потом он поправился и сказал, что «Европа невероятно сильна», но ее государствам просто нужно сообща просить США не прекращать поддержку Украины.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить