В Москве напоминают: Даже одна подлодка может уничтожить четыре Германии за 15 минут

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В случае начала большой войны весь Евросоюз может быть уничтожен ядерными ударами в течение 15 минут.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Других ядерных ракет у Европы нет, только у Франции. Ракеты хорошие у Франции, М-51. Но захочет ли французский парламент запустить эти ракеты? Потому что французский президент имеет право по своему усмотрению применить только Иностранный легион. А вот для того, чтобы пошли войска Франции, нужно согласие парламента на применение войск Франции. В том числе ядерного оружия. И захотят ли французские генералы-адмиралы это делать ради Финляндии и Эстонии, сильно сомневаюсь. Потому что, понимаете, ядерная война, которую они могут развязать, она характерна тем, что численность населения, промышленный потенциал, значения не имеют. В ядерной войне значение имеют только два фактора – площадь цели и количество боеголовок», – сказал Сивков.