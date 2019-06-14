14.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В одной из бригад ВСУ на Донбассе выявлена крупная недостача оружия и боеприпасов

В одной из находящихся в зоне «ООС» бригад ВСУ прибывшая с проверкой комиссия выявила недостачу автоматов Калашникова и патронов различного калибра.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, поводом для проверки соединения стали обнародованные военнослужащими бригады в СМИ случаи поборов со стороны командования бригады, низкое морально-психологическое состояние солдат, а также нарушения правил хранения и учета вооружения и боеприпасов.

«В первый же день проверки была выявлена недостача 10 автоматов АК-74, а также более 10 тысяч патронов различного калибра», – сообщил Яков Осадчий.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР уже сообщали, что в одной из бригад ВСУ сотрудниками СБУ была вскрыта налаженная военнослужащими сеть по продаже оружия и боеприпасов, после чего стало известно о том, что командующий «ООС» Александр Сырский принял решение перенести ротацию данного соединения на более поздний срок.

 

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