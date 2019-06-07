Украинских военных за торговлю оружием наказали переносом ротации

07.06.2019, Луганск, Александр Гусар

В связи с разбирательством по факту продажи военнослужащими 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ боеприпасов бойцам Народной милиции ЛНР командующий «ООС» генерал Александр Сырский принял решение перенести ротацию данного соединения на более поздний срок.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, после опубликования факта продажи военнослужащими ВСУ боеприпасов бойцам Народной милиции ЛНР, в 25-ю бригаду прибыла комплексная комиссия во главе с командующим оперативно-тактической группировкой «Север» генералом Олегом Микацем с целью контроля и устранения недостатков тылового обеспечения бригады, выявленных во время приезда в расположение части президента Украины Владимира Зеленского. Также одновременно с этим представителями военной прокуратуры и контрразведки СБУ проводится разбирательство по поводу инцидента с продажей оружия военнослужащим ЛНР.

«Командующим «ООС» генералом Александром Сырским принято решение о переносе плановой замены соединения на более поздний срок в связи с проведением разбирательства по фактам неудовлетворительного материально-технического обеспечения, а также продажи боеприпасов», – сообщил Яков Осадчий.

Он также добавил, что независимо от итогов разбирательств Микац подготовил комплект необходимых документов для увольнения командира 25-й бригады полковника Олега Зенченко.