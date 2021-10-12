В ответ на «Джавелины» в Донбассе – в Москве призвали помочь вооружением ЛДНР

Поскольку вооружение, поставляемое США Украине, оказывается на Донбассе, Москва имеет полное право снабжать ЛДНР своим новым оружием.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ, политолог Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые виды вооружения можно использовать как наступательные, я неоднократно на различных военных действиях видел, как РПГ использовали не против танков, а шарашили по мирным домам», – рассказал Маркелов.

«Это, во-первых, а во-вторых, американцы, поставляя на Украину «Джавелины», говорили, что они не должны оказаться на Донбассе, а теперь они уже на Донбассе, и их используют американские инструкторы», – напомнила телеведущая Ольга Скабеева.

«В этом юридический казус. Они не признают эти республики, но на территориях этих республик находится вооружение, которое поставляют американцы.

Может, нам тогда растаможку в Киеве отменить, и ребятам действительно поставить, если не «Javeline», а другие виды вооружений, и чтобы к нам потом претензий не было никаких», – предложил политик.