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12.10.2021 22:22 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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В ответ на «Джавелины» в Донбассе – в Москве призвали помочь вооружением ЛДНР

Новости УкраиныПоскольку вооружение, поставляемое США Украине, оказывается на Донбассе, Москва имеет полное право снабжать ЛДНР...

Поскольку вооружение, поставляемое США Украине, оказывается на Донбассе, Москва имеет полное право снабжать ЛДНР своим новым оружием.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ, политолог Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые виды вооружения можно использовать как наступательные, я неоднократно на различных военных действиях видел, как РПГ использовали не против танков, а шарашили по мирным домам», – рассказал Маркелов.

«Это, во-первых, а во-вторых, американцы, поставляя на Украину «Джавелины», говорили, что они не должны оказаться на Донбассе, а теперь они уже на Донбассе, и их используют американские инструкторы», – напомнила телеведущая Ольга Скабеева.

«В этом юридический казус. Они не признают эти республики, но на территориях этих республик находится вооружение, которое поставляют американцы.

Может, нам тогда растаможку в Киеве отменить, и ребятам действительно поставить, если не «Javeline», а другие виды вооружений, и чтобы к нам потом претензий не было никаких», – предложил политик.

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