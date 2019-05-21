В СБУ может вернуться человек Хорошковского – СМИ

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

К возвращению в Службу безопасности Украины в качестве первого заместителя и фактически – руководителя, готовится генерал Андрей Кмита, занимавший во времена руководства Службой Валерия Хорошковского должность главы Департамента контрразведывательной защиты экономики и считавшийся довольно близким к Хорошковскому человеком, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в Киеве российский политический телеграм-канал Незыгарь.

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“СБУ- это особый субъект всей украинской политики с переплетением связей, контактов и с Москвой, и с Вашингтоном, и европейскими столицами. А возвращение команды Хорошковского- отличный знак на диалог с Россией”, – пишет автор телеграм-канала.

Также ранее данную информацию в своём Фейсбуке обнародовал журналист Станислав Речинский, а такде киевское издание Левый берег, по данным которого Кмита может занять должность заместителя или даже первого замглавы СБУ.

При этом, относительно персоны самого нового руководителя Службы вопрос остаётся открытым. Целый ряд не связанных между собой источников указывает на высокую вероятность назначения сюда главы штаба Зеленскогго и формального руководителя партии “Слуга народа” Ивана Баканова.

Вместе с тем, сам Баканов, отвечая на прямой вопрос издания LB.ua, отметил: “думаю, вы ошибаетесь”.

Напомним, Валерий Хорошковский – украинский бизнесмен и политик, занимавший различные высокие должности на госслужбе во времена президентов Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, экс-владелец телеканала Интер. СМИ называли его одним из представителей того пула бизнесменов, которые оказывали поддержку кампании Владимира Зеленского. Наряду с Игорем Коломойским и Виталием Хомутинником.