В США начинаются «свои восьмидесятые» – полковник СВР

Американский электорат разочарован ухудшением жизни – и перестаёт верить всем политикам.

Об этом на канале «Джентльмены предпочитают» заявил доцент кафедры прикладного анализа факультета политологии МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лет через десять. У них, так сказать, свои 80-е закончатся, произошел переход от Горбачева к Ельцину. Такой мямля Байден – на Трампа.

Ведь социальная динамика развивается по понятым законам. Там все понимают, что что-то не так, что страна идет не туда, но пока еще не понятно, что делать, кто виноват. Американский электорат привык жить много лучше.

И американцы, как люди нетерпеливые, практичные, они хотят быстрых перемен. Они хотят, чтобы пришел мужик – и все сделал, как было», – сказал Безруков.