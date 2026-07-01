В США рассказали об «успешной секретной кибер-атаке» ВСУ-роботов

ВСУ тайно захватили какую-то территорию, используя только роботов.

Об этом вице-председатель Комитета по вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США Роб Уитман заявил в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примерно 8 недель назад произошло нечто, что изменило ситуацию, но не получило широкого освещения в заголовках новостей.

Впервые в истории войска провели комбинированную маневренную операцию с использованием исключительно беспилотных систем. С беспилотниками в воздухе, с роботами на земле.

И они захватили территорию против живой силы и удержали ее. Именно на таких вещах нам нужно учиться», – утверждал Уитман.