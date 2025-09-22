«Вернулся к истокам» – Арестович снова деятельно заигрывает с ВСУ

Экс-советник офиса президента Украины экстремист Алексей Арестович снова сменил ориентацию – с «пророссийской» на «дружбу» с ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Террорист экстремист Арестович, в прошлом советник Офиса президента Украины, сначала говорил одно, что у России ракет на два-три дня. Как его уволили, стал центристом, потом – пророссийским. А сейчас возвращение к истокам, он снова объявил сбор в пользу украинской армии, назвав Россию «гопником», – попросил прокомментировать ведущий.

«Сто процентов он собирается участвовать в выборах президента, сто процентов он будет искать какую-то парламентскую группу. На создание своей у него нет денег», – ответил Баширов.