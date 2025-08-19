Ветреный Трамп перенёс своё восхищение с Путина на Лукашенко
Президент США Дональд Трамп позволяет себе высокомерно общаться с теми государствами, которые малодушно предают своих союзников, например, с арабскими странами, не помогшими Палестине.. Зато с самодостаточными лидерами, такими как президент Белоруссии, американский лидер ведет себя уважительно. Именно этим объясняется его звонок Александру Лукашенко накануне саммита на Аляске.
Об этом философ Александр Дугин заявил в интервью информагентству БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«С теми, кто знает себе цену, кто отстаивает свой суверенитет, Трамп говорит с уважением. И поскольку он сейчас искренне заинтересован в том, чтобы остановить войну на Украине, или, по крайней мере, выйти из нее, он всерьез интересуется в первый раз без всяких предрассудков позицией Минска. Потому что одно дело демонизированная картина Лукашенко, которая сложилась на Западе, а в реальности, как, думает Трамп. И звонит Лукашенко, чтобы выяснить его позиции. Я думаю, он очень удивлен, потому что это другой мир», – рассуждал Дугин.
Он считает, что после разговора с Лукашенко у Трампа «открылись глаза на таинство союза президента и его народа», и он «начал познавать реальность».
«На Лукашенко держалась борьба с биохакингом белорусской молодежи. Но он выступал не один, а от лица белорусского народа. В этом его сила. Это не отдельный человек, который не хотел уходить от власти. В том-то и сила Лукашенко, что он и есть народ. Он такой лидер, который растет из бытия народа. Белорусы не видят различий между ним и самими собой», – сказал Дугин.
