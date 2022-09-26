Владимир Гладков )

Дипломатическим путем разрешить конфликт и положить конец артударам ВФУ по городам освобожденных регионов из американских дальнобойных орудий не представляется возможным.

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Об этом в эфире «Вольная улица» покинувшая Одессу после майдана журналист Юлия Витязева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отодвигаем линию фронта на безопасное расстояние, чтобы ни одна американская дальнобойка не смогла больше никогда к нам долететь.

Очень давно говорили: «Вот, давайте-ка, русские, остановитесь, а мы вам пообещаем, как пообещали, как в свое время, Горбачеву, что дальше будем вести себя хорошо». Нет, ребята, в этот раз так не получится. Вам никто не поверит. Будем отодвигать линию фронта. Если нужно – до границы с Польшей для того, чтобы наши люди жили спокойно.

Посмотрите: Херсон был взят без единого выстрела. И не происходило там вообще ничего до тех пор, пока Украина не получила от своего спонсора (здесь нужно сделать акцент на том, что Украина является страной-террористом, а США, ЕС – спонсируют террориста), и именно после этого начались жесточайшие прилеты, начала разрушаться инфраструктура, люди перестали жить спокойно, узнали, что такое спускаться в бомбоубежища, что такое ранения.

Это же – ад! И никто об этом не говорит, кроме нас. Все же эти, которые приезжают в Киев, любят выступать на международных площадках – хоть один раз прозвучал вопрос: «А как же люди?». Не звучит этот вопрос. А даже, если наше делегация и поднимает его, то ответа на него она не получает просто потому, что ответить нечего», – сказала одесситка.