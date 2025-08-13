Во время саммита на Аляске в Польше устроят НАТОвский парад в честь победы над Красной армией

13.08.2025
Силы НАТО в пятницу с размахом отметят годовщину Варшавской битвы, произошедшей в 1920 году в ходе неудачного для Красной армии похода в Польшу. Ежегодно 15 августа здесь отмечается день Войска польского – «остановившего шествие большевиков на Европу», гласит официальная пропаганда.

В параде примут участие солдаты из США, Великобритании, Румынии, а также французские войска. Последних особо отметил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, пояснив, что битва за Варшаву против русских проходила при участии и поддержке французских генералов и командиров.

«Варшавская битва при участии французских войск, поддержке французских генералов, командиров, могла стать победоносной, поэтому мы будем благодарить и наших союзников», – сказал чиновник, уточнив, что нынешний парад будет самым масштабным за всю новейшую историю.

Впервые параллельно с прохождением войск на суше пройдет морской парад в водах Балтийского моря. В нем задействуют около 20 кораблей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как изюминку также обещают показать впервые установку, оснащенную противокорабельными ракетами Naval Strike Missile.

А во время воздушной части парада планируют задействовать прилетевший из Австралии самолет раннего предупреждения E-7A Wedgetail.

Зрителям также покажут задействовавшиеся на Украине против России Abrams, Leopard, K2, ракетные установки HIMARS и т.п.

«Во время парада мы будем представлять как щит, так и меч», – грозит генерал Веслав Кукула.

