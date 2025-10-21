Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Что бы ни происходило на фронте, все равно в итоге все закончится поражением киевского режима

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, может ли чем-то удивить Россия на фронте «под занавес» войны, тем самым ответив Трампу, который говорит лишь о незначительных успехах ВС РФ.

Эксперт заметил, что идет война на истощение, в которой Россия ставит цель обескровить противника, а не продвигаться любой ценой.

При этом он считает, что финал войны будет внезапным.

«Потом мы уже увидим единомоментно объявленное решение», – считает Наумов.

Он не исключает, что российская армия, которая владеет инициативой, готовит прорывы.

«Они должны продемонстрировать Украине несостоятельность дальнейшего сопротивления, а всему остальному миру – что разговоры о слабости России – это ерунда и вранье. Но по факту – ни решительные наступления, ни события локальные на фронте не меняют общего соотношения сил и понимания, чем это все закончится», – говорит Наумов.

Он советует украинцам не воевать дальше, а идти на те соглашения, которые и так будут подписаны в итоге Киевом.

Главным препятствием политолог считает диктатора Зеленского: