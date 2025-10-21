Война закончится внезапно. Украине придётся сдаться – политолог

Игорь Шкапа.  
21.10.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1093
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Что бы ни происходило на фронте, все равно в итоге все закончится поражением киевского режима

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Что бы ни происходило на фронте, все равно в итоге все закончится поражением киевского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался, может ли чем-то удивить Россия на фронте «под занавес» войны, тем самым ответив Трампу, который говорит лишь о незначительных успехах ВС РФ.

Эксперт заметил, что идет война на истощение, в которой Россия ставит цель обескровить противника, а не продвигаться любой ценой.

При этом он считает, что финал войны будет внезапным.

«Потом мы уже увидим единомоментно объявленное решение», – считает Наумов.

Он не исключает, что российская армия, которая владеет инициативой, готовит прорывы.

«Они должны продемонстрировать Украине несостоятельность дальнейшего сопротивления, а всему остальному миру – что разговоры о слабости России – это ерунда и вранье. Но по факту – ни решительные наступления, ни события локальные на фронте не меняют общего соотношения сил и понимания, чем это все закончится», – говорит Наумов.

Он советует украинцам не воевать дальше, а идти на те соглашения, которые и так будут подписаны в итоге Киевом.

Главным препятствием политолог считает диктатора Зеленского:

«Он пока может себе это позволить, и он это делает. Это хуже для Украины в долгосрочной перспективе, но это вопрос к украинцам»

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить