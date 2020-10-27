«Восточное партнёрство» оставляет за собой кровавый след войн и госпереворотов

27.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Парижская хартия, принятая 30 лет назад, должна победить дух войны, который в последнее время так отчетливо витает над Европой, и подогревается направленным против РФ «Восточным партнерством».

Об этом в ходе заседания заявил замглавы Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примерно в то же время, кода Косово было признано независимым государством некоторыми странами, страны, входящие в ЕС стали менее активно заниматься вопросами о создании нового соглашения о партнёрстве и сотрудничестве с Россией и в 2008 году активно принялись создавать так называемое Восточное партнёрство.

Мы и я в частности, в том числе, выступая в Риме и в Брюсселе, и в Страсбурге, предупреждал своих европейских коллег о том, что Восточное партнёрство может усилить напряжение в Европе и расширять конфликтные зоны. В Восточное партнёрство входит Азербайджан, Армения, Украина, Республика Беларусь, Грузия, Молдова.

В Грузии август 2008-го – военный конфликт, кое-как, огромными усилиями, в том числе жертвами российских миротворцев, удалось войну остановить. Армения и Азербайджан, к сожалению, продолжают поддерживать эту конфликтную ситуацию. Я не говорю сейчас, кто из этих сторон, какой вклад внёс, но обратил бы внимание, что обе эти страны входят в т.н. Восточное партнёрство.

Украина после вхождения в ВП испытала госпереворот, на её территории началась гражданская война. Сегодня есть серьёзные данные о том, что внешние силы готовят определённые госперевороты на территории Молдовы, это свежие данные, которые есть у российской стороны.

То, что происходит в Белоруссии, вызывает у нас подозрение, что здесь внешние факторы тоже работают, что это не только события, связанные с народом Белоруссии, но там есть немало доказательств внешних воздействий на эту ситуацию», – рассказал сенатор.

«Таким образом, Восточное партнёрство, если бы к нему действительно серьёзно относились и относятся в ЕС, не смогло удержать все перечисленные страны от внутренних конфликтов. Часть из этих конфликтов приняла ужасающий характер. И в то же время ВП вызвало иллюзию, что можно решать вопросы за спиной России», – отметил Климов.

Он напомнил, что в тот период, когда создавалось Восточное партнёрство, президентом РФ в 2009 году был предложен проект договора о европейской безопасности, который был разослан странам НАТО, ЕС и ОБСЕ, однако ответа на этот документ нет до сих пор.

«Единственное, что мы получили в течении последнего года от Европарламента – это была резолюция в сентябре, которая требовала от РФ изменить её Конституцию. Если это не вмешательство во внутренние дела суверенного государства, то мне трудно придумать, что это такое.

РФ никогда ни при каких обстоятельствах не требовала изменить политический строй ни одного из суверенных государств, в том числе входящих в НАТО и ЕС», – отметил международник.

Он ещё раз подчеркнул, что данное требование – не выступление отдельного политика, а резолюция высшего представительного и законодательного органа ЕС.

«Мы очень надеемся, что подобные документы не будут иметь такую же историческую перспективу, как в своё время принятый документ, связанный с Восточным партнёрством.

Мы очень надеемся на то, что дух и буква документа, принятого нами всеми вместе 30 лет назад и известного как Парижская хартия, всё-таки победит этих духов войны, и мы сможем с вами продолжать развиваться в направлении мира, укреплении безопасности, взаимовыгодного сотрудничества, неприятия односторонних незаконных санкций и иных подобных мер», – заключил Андрей Климов.