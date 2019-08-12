Вступая в должность новый британский министр вспомнил «украинских друзей»

12.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В своем вступительном видео новый британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер подчеркнул, что Украина остается в приоритетах работы МИД Великобритании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении Twitter-аккаунт министра.

“Есть большой мир за пределами Европы. Я хочу убедиться, что мы играем свою роль на мировой арене. Независимо от того, продолжаем ли мы играть ведущую роль в европейском соседстве или укрепляем отношения по всей Америке, за пределами Европы существует множество проблем, требующих решения с силой и единством. И это лишь некоторые из них: мы будем и впредь поддерживать наших украинских друзей в их противостоянии российской агрессии, поощрять мирное урегулирование венесуэльского кризиса и продолжать играть активную роль на Западных Балканах”, – сказал новый министр.

Он также отметил, что приоритет номер один Британии сейчас – это Brexit, и пообещал делать все возможное, чтобы помочь заключить сделку и подготовить страну к выходу из ЕС 31 октября.

Ранее посол Великобритании на Украине Джудит Гоф в прощальном видео заявила, что гордится изменениями в Украине, которые произошли за последние пять лет.