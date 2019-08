Вступая в должность новый британский министр вспомнил «украинских друзей»

В своем вступительном видео новый британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер подчеркнул, что Украина остается в приоритетах работы МИД Великобритании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении Twitter-аккаунт министра.

As Minister for Europe and the Americas at the ⁦@foreignoffice⁩ , I’m looking forward to continuing to work with our international friends on many important global issues. pic.twitter.com/DnNabSgl89

— Christopher Pincher (@ChrisPincher) 12 августа 2019 г.