17.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ не прекращают обстрелы: в Ясиноватой сгорело поле

Из-за вечернего обстрела ВСУ в Ясиноватой сгорело три гектара сухой травы.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, в 21:49 произошло загорание сухой травы вблизи остановочного пункта станции Ясиноватая, на удалении 50 метров от железнодорожного полотна. Пожар произошел вследствие попадания взрывоопасного предмета», – говорится в сообщении.

Как сообщили в МЧС, сгорело три гектара сухой травы.

«На данный момент возгорание ликвидировано. От МЧС ДНР привлекалось: две единицы техники и восемь человек личного состава», – добавили в пресс-службе ведомства.