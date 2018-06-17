17.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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ВСУ не прекращают обстрелы: в Ясиноватой сгорело поле
Из-за вечернего обстрела ВСУ в Ясиноватой сгорело три гектара сухой травы.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вчера, в 21:49 произошло загорание сухой травы вблизи остановочного пункта станции Ясиноватая, на удалении 50 метров от железнодорожного полотна. Пожар произошел вследствие попадания взрывоопасного предмета», – говорится в сообщении.
Как сообщили в МЧС, сгорело три гектара сухой травы.
«На данный момент возгорание ликвидировано. От МЧС ДНР привлекалось: две единицы техники и восемь человек личного состава», – добавили в пресс-службе ведомства.
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14:06 17 июняУкраинский телеведущий угрожает киевским рестораторам, не пустившим в своё заведение боевика «АТО»
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12:16 16 июняЧасть украинских нациков не пустили на оккупационный марш в Мариуполь
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11:46 16 июняПредставители ООН узнали в ДНР о пакостях Украины
11:45 16 июняУкраинцы поедут на заработки в нищую Молдавию
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21:13 15 июняВ Никополе хулиганы с битами напали на полицейских
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19:42 15 июняВ США прямо в зале суда арестовали бывшего пиарщика Трампа и Януковича
19:31 15 июняВ руки ДНР попали украинские беспилотники с фотографиями техники ВСУ на линии фронта
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18:07 15 июняУдивление промайданной журналистки: большинству украинцев наплевать на «страдания Сенцова»
17:52 15 июняБеглый луганский националист в эфире местечкового ТВ мечтает о захвате Кубани
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12:53 16 июняПрозрение в Киеве: Санкции не вредят России, а сделали ее сильнее
12:39 16 июняУ Порошенко нахваливают Трампа и льют помои на Обаму
11:32 16 июняСоветник Порошенко: Европа – в сговоре с Путиным
23:57 15 июняЗатулин предупредил Киев, что терпение Москвы не безгранично
23:24 15 июняХербст устроил мовосрач в эфире российского канала
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19:13 15 июняЭкс-глава МИД Украины: хватит уговаривать Москву, пора давить на страны ЕС
19:00 15 июняУ Путина назвали место возможной встречи с Трампом. Дата пока под вопросом
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23:55 14 июняВ Киеве паника: Россия готовится к нападению на Украину, проводя учения на границе
21:05 14 июняТурчинов: ФИФА “поддерживает российскую агрессию” против Украины
20:46 14 июняЕвросуд назначил дату заседания по жалобе Украины против России
20:39 14 июняВопреки прогнозу Шустера сборная России победила саудитов в первом матче ЧМ-2018
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
17:14 14 июняВерховный суд Украины отказался пересматривать приговор добровольцу Агееву
16:57 14 июняРоссийский омбудсмен собралась на Украину
14:49 14 июняЯ вам тут не Слава! – Ковтун разбушевался на эфире у Соловьева
14:13 14 июня“Газпром” лишил “Нафтогаз” главного козыря
13:53 14 июняВ Киеве осознали, что Путин не шутит
13:37 14 июняЗапретив российские медикаменты, Украина втридорога покупает эти же лекарства через иностранных посредников
9:48 14 июняЕвропарламент не смог найти голоса для бойкота России
8:18 14 июняУкраинский писатель объявил “точечный бойкот” чемпионату мира
23:32 13 июняКиев обделался по полные шаровары с ЧМ-2018. И хвалит ФСБ
23:19 13 июняВ Госдуме готовят закон о льготах для граждан ЛДНР
22:49 13 июняГордон: Запад отворачивается от Украины и бросается в объятия Путина
22:44 13 июняДепутаты Госдумы: Для граждан Украины должны быть изменены миграционные законы
22:02 13 июняБольшинство в Германии и Австрии – за налаживание отношений с Россией
21:08 13 июняИз киевского СИЗО Путина просят о помиловании
16:52 13 июняЕС похвалил Украину за присоединение к санкциям против России из-за выборов в Крыму
15:01 13 июняУкраинская оппозиция в отношении Крыма такая же невменяемая, как и Порошенко
14:34 13 июняЛукашенко начал подготовку к заходу в Донбасс?
13:15 13 июняШок: Что творят с украинскими вышиванками в Крыму
13:10 13 июняЗапрет «WebMoney» и «Яндекс.деньги» оказался очередной коррупционной аферой Порошенко
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