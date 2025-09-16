Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужны минимум 120 миллиардов долларов в год на финансирование армии, причем, независимо от того, будут завершены боевые действия или нет.

Об этом в ходе форума YES заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если война и дальше будет продолжаться, то нам надо будет, по меньшей, мере 120 миллиардов долларов на следующий год. Если война остановится, то нам надо будет приблизительно столько же, чтобы восстановить наши запасы, чтобы поддерживать наши вооруженные силы в состоянии боевой готовности на случай следующей агрессии. Поэтому, всегда мы будем говорить об экономике войны, о деньгах, которые нужны на военные расходы», – заявил Шмыгаль.

По словам депутата Верховной рады, главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласы, по сравнению с прошлым годом, в этом расходы на войну увеличились на 30 миллионов долларов в день:

«Год назад я стояла в этом самом зале и говорила вам, что один день войны стоит украинскому бюджету 140 миллионов долларов США. Теперь эти расходы выросли до 172 миллионов долларов каждый день. И эта цифра включает в себя зарплаты военных, боеприпасы, оружие и кое-что, чего вы, возможно, не ожидали и не думали, когда дело доходит до военных расходов. Украина и в дальнейшем финансово поддерживает раненых военных, семьи тех, кто сейчас погиб или пропал без вести».

С такими расходами на войну при украинском масштабе воровства, киевский режим никогда не захочет завершать конфликт. Об этом в своём Telegram-канале заявил российский политик Николай Стариков: