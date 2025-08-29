За поддержку Украины в Польше выступают исключительно элиты – польский либерал

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 18:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 147
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские элиты привыкли, что «тёплая вода в ванной в Польше будет всегда», однако всё указывает на ошибочность такой самоуверенности.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил либеральный польский политолог и журналист Марек Сиерант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские элиты привыкли, что «тёплая вода в ванной в Польше будет всегда», однако всё...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Дуда немного обижен тем, что некоторые украинские политики… и это факт, я разговариваю с польскими политиками и аналитиками, которые говорят, что разница между нашими обществами заключается в том, что в Польше больше элиты видят сотрудничество с Украиной, а на Украине наоборот. Украинский народ просто руками и ногами за Польшу, а элиты по-разному», – утверждает он.

«А в Польше наоборот. Народ сейчас фифти-фифти, что касается поддержки. И мне временами кажется, что элиты привыкли, что тёплая вода в ванной в Польше будет всегда. По моему-то мнению так и должно было бы быть, по крайней мере, в тот период, когда в стране война», – рассуждал Сиерат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить