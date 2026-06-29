Замысел бандеровцев: Спровоцируем бомбёжками лозунг «Хватит кормить Москву!»

Вадим Москаленко.  
29.06.2026 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Сепаратизм, Украина


Цель террористических атак на регионы России – спровоцировать сепаратистские настроения в нацреспубликах – под теми же лозунгами, что использовались в момент распада Советского Союза.

Об этом на канале советника Зеленского по дронам, нациста, террориста и убийцы Сергея Стерненко заявил экс-министр иностранных дел Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Цель террористических атак на регионы России – спровоцировать сепаратистские настроения в нацреспубликах – под...

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«После того, как центр ослабеет, сразу поднимут голову регионы. Начнётся экономическая автаркия. Возникнет лозунг «хватит кормить Москву». Этот лозунг был в Советском Союзе почти во всех республиках. Этот тезис звучал как главный лейтмотив. Теперь это перейдёт на уровень регионов, которые «смогут себя прокормить»», – раскрыл замысел врага Огрызко.

Он полагает, что для США будет гораздо выгоднее иметь дело с множеством слабых субъектов, чем с одной большой Россией.

«Уже бомбим Воронеж, слава Богу. И представьте, что произойдёт дальше. Сидит какой-нибудь руководитель в Татарстане, и думает: «нефть у меня есть, прокормить себя я смогу. Почему я должен получать все свои доходы в Москву, а потом просить, чтобы мне с моих же денег что-то выделили, ПВО например? Лучше посмотреть на восток, товарищ Си или кто-то другой поможет», – разглагольствует бандеровец.

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English version :: Читать на английском Замысел бандеровцев: Спровоцируем бомбёжками лозунг «Хватит кормить Москву!»

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