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Цель террористических атак на регионы России – спровоцировать сепаратистские настроения в нацреспубликах – под теми же лозунгами, что использовались в момент распада Советского Союза.

Об этом на канале советника Зеленского по дронам, нациста, террориста и убийцы Сергея Стерненко заявил экс-министр иностранных дел Украины и отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как центр ослабеет, сразу поднимут голову регионы. Начнётся экономическая автаркия. Возникнет лозунг «хватит кормить Москву». Этот лозунг был в Советском Союзе почти во всех республиках. Этот тезис звучал как главный лейтмотив. Теперь это перейдёт на уровень регионов, которые «смогут себя прокормить»», – раскрыл замысел врага Огрызко.

Он полагает, что для США будет гораздо выгоднее иметь дело с множеством слабых субъектов, чем с одной большой Россией.