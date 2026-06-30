Запад вынес Белоруссии смертный приговор – Клинцевич
Запад готовит вооруженную акцию против Белоруссии, поэтому её президент Александр Лукашенко совершает международный вояж в поисках поддержки.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Александр Григорьевич делает все, чтобы сохранить свою страну, потому что, судя по происходящим событиям, в Британии ей вынесли приговор. И пошли действия, которых раньше не было, опосредованные разведпризнаки.
Появление Тихановской в Киеве, создание там офиса, работа ее военного штаба. Это возможность на границе создания таких зон нестабильности через белорусских националистов, которые воюют в ВСУ.
Это достаточно серьезная активность натовских подразделений на белорусской границе на западе. По некоторым данным, порядка 30 тысяч сосредоточено вдоль белорусской границы.
И только на прошлой неделе, в пятницу, проходили большие учения, которые проводили слаживание этой группировки, назывались «Отважный кабан».
Они декларировали, что будут защищать Сувалкский коридор от нашего наступления, но Беларусь не в том состоянии, чтобы сейчас нападать на Украину, или на ЕС», – сказал Клинцевич.
«А вот вопрос провокации в сторону Беларуси, выставления ультиматумов со стороны Зеленского – это все похоже на создание повода или прецедента.
Вояж Александра Григорьевича к президенту России и президенту Китая – это говорит о том, что идет непубличное согласование ответных действий, возможных мер поддержки, возможное применение тех или иных средств вооружения.
Почему Китай? Потому что у Беларуси очень много китайских дальнобойных высокоточных ракет.
Тот же комплекс Полонез создан совместно с китайскими вооруженными силами. Поэтому все это требует определенного согласования. А как только начнут происходить события – и каких-то дипломатических или военных действий», – подытожил эксперт.
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