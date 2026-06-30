Запад вынес Белоруссии смертный приговор – Клинцевич

Запад готовит вооруженную акцию против Белоруссии, поэтому её президент Александр Лукашенко совершает международный вояж в поисках поддержки.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Григорьевич делает все, чтобы сохранить свою страну, потому что, судя по происходящим событиям, в Британии ей вынесли приговор. И пошли действия, которых раньше не было, опосредованные разведпризнаки.

Появление Тихановской в Киеве, создание там офиса, работа ее военного штаба. Это возможность на границе создания таких зон нестабильности через белорусских националистов, которые воюют в ВСУ.

Это достаточно серьезная активность натовских подразделений на белорусской границе на западе. По некоторым данным, порядка 30 тысяч сосредоточено вдоль белорусской границы.

И только на прошлой неделе, в пятницу, проходили большие учения, которые проводили слаживание этой группировки, назывались «Отважный кабан».

Они декларировали, что будут защищать Сувалкский коридор от нашего наступления, но Беларусь не в том состоянии, чтобы сейчас нападать на Украину, или на ЕС», – сказал Клинцевич.