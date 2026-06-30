Запад вынес Белоруссии смертный приговор – Клинцевич

Максим Столяров.  
30.06.2026 17:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1146
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Запад готовит вооруженную акцию против Белоруссии, поэтому её президент Александр Лукашенко совершает международный вояж в поисках поддержки.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра военных и политических исследований Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад готовит вооруженную акцию против Белоруссии, поэтому её президент Александр Лукашенко совершает международный вояж...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Александр Григорьевич делает все, чтобы сохранить свою страну, потому что, судя по происходящим событиям, в Британии ей вынесли приговор. И пошли действия, которых раньше не было, опосредованные разведпризнаки.

Появление Тихановской в Киеве, создание там офиса, работа ее военного штаба. Это возможность на границе создания таких зон нестабильности через белорусских националистов, которые воюют в ВСУ.

Это достаточно серьезная активность натовских подразделений на белорусской границе на западе. По некоторым данным, порядка 30 тысяч сосредоточено вдоль белорусской границы.

И только на прошлой неделе, в пятницу, проходили большие учения, которые проводили слаживание этой группировки, назывались «Отважный кабан».

Они декларировали, что будут защищать Сувалкский коридор от нашего наступления, но Беларусь не в том состоянии, чтобы сейчас нападать на Украину, или на ЕС», – сказал Клинцевич.

«А вот вопрос провокации в сторону Беларуси, выставления ультиматумов со стороны Зеленского – это все похоже на создание повода или прецедента.

Вояж Александра Григорьевича к президенту России и президенту Китая – это говорит о том, что идет непубличное согласование ответных действий, возможных мер поддержки, возможное применение тех или иных средств вооружения.

Почему Китай? Потому что у Беларуси очень много китайских дальнобойных высокоточных ракет.

Тот же комплекс Полонез создан совместно с китайскими вооруженными силами. Поэтому все это требует определенного согласования. А как только начнут происходить события – и каких-то дипломатических или военных действий», – подытожил эксперт.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Запад вынес Белоруссии смертный приговор – Клинцевич

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить