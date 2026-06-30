Это он, это он, белорусский почтальон

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Президент Белоруссии перемещается по миру, волоча за собой след конспирологических баек. Этому способствуют и полная герметичность его визита на Валдай, и непроницаемый китайский этикет на встрече с Си Цзинпином, и атипичная молчаливость самого Батьки.

На этом тихом фоне громко звучит разноголосый хор экспертови оппозиционных политиков. Так, заместитель главы «кабинета» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Павел Латушко уверенно называет имя таинственного украинского гостя Лукашенко, после визита которого и началось турне белорусского президента. Это якобы глава ГУР Олег Иващенко.

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Беглый белорусский политолог Виталий Цыганков уверен, что преемник террориста Буданова привез в Минск некие предложения для переговоров с Россией.

«Сам Путин и в интервью, и в выступлении на съезде «Единой России» сказал, что Украина предлагает взаимно остановить сильные удары в глубину территории. Где это предлагала Украина? Выглядит так, что Лукашенко привез Путину некие украинские предложения, условия, ультиматумы, – как угодно можно назвать. Действительно, им было о чем два дня поговорить», – сказал Цыганков в эфире «Еврорадио».

Как бы то ни было «украинские предложения, условия, ультиматумы» президент РФ публично отверг, а «не паникующий от грубых окриков из Киева» Лукашенко отправился дальше на восток. Наиболее распространенная либеральная версия – Батька искал в Пекине поддержки Кормчего против давления старшего брата, который якобы требовал от него начать войну с Украиной.

Но на самой Украине сразу несколько экспертов высказали иную версию о том, что Лукашенко передавал Си какую-то просьбу Путина.

«Если силы российской ПВО, которая пытается прикрыть регионы от украинских ударов, сейчас ограничены, то у Китая ПВО не ограничена. Оно обладает ресурсом поставок, который может резко усилить ПВО Белоруссии, которая не является формально участником войны, и китайские поставки не будут так раскритикованы миром, как если бы они шли в Россию», – сказал киевский политолог Руслан Бортник в своем видеоблоге.

Тем временем инсайдами решил поделиться белорусский политолог Алексей Дзермант.