Запущен проект «Амнистия» для украинских военных, переходящих на сторону РФ

Максим Столяров.  
18.10.2025 14:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 996
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская сторона предоставляет возможность впервые или повторно прибыть на территорию РФ гражданам Украины, в том числе военнослужащим, сотрудникам спецслужб, рабочим военных заводов и так далее.

Для всех желающих создан тг-бот @Amnestyukr, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская сторона предоставляет возможность впервые или повторно прибыть на территорию РФ гражданам Украины, в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Команда готова организовать работу с любым человеком (сотрудник спецслужб, военнослужащий Украины, работник завода). Конфиденциальность и безопасность связи гарантирована», – пишут организаторы.

Важно, что при собеседовании необходимо доказать свою пророссийскую позицию и предоставить информацию о местах дислокации вооружённых формирований и размещений иностранной техники, планах руководства ВС и спецслужб Украины, сведений о поставках западной военной помощи (как через морские порты, так и ЖД сообщениями) ит.д.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить