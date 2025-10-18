Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская сторона предоставляет возможность впервые или повторно прибыть на территорию РФ гражданам Украины, в том числе военнослужащим, сотрудникам спецслужб, рабочим военных заводов и так далее.

Для всех желающих создан тг-бот @Amnestyukr , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Команда готова организовать работу с любым человеком (сотрудник спецслужб, военнослужащий Украины, работник завода). Конфиденциальность и безопасность связи гарантирована», – пишут организаторы.

Важно, что при собеседовании необходимо доказать свою пророссийскую позицию и предоставить информацию о местах дислокации вооружённых формирований и размещений иностранной техники, планах руководства ВС и спецслужб Украины, сведений о поставках западной военной помощи (как через морские порты, так и ЖД сообщениями) ит.д.