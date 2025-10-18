Запущен проект «Амнистия» для украинских военных, переходящих на сторону РФ
Российская сторона предоставляет возможность впервые или повторно прибыть на территорию РФ гражданам Украины, в том числе военнослужащим, сотрудникам спецслужб, рабочим военных заводов и так далее.
Для всех желающих создан тг-бот @Amnestyukr, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Команда готова организовать работу с любым человеком (сотрудник спецслужб, военнослужащий Украины, работник завода). Конфиденциальность и безопасность связи гарантирована», – пишут организаторы.
Важно, что при собеседовании необходимо доказать свою пророссийскую позицию и предоставить информацию о местах дислокации вооружённых формирований и размещений иностранной техники, планах руководства ВС и спецслужб Украины, сведений о поставках западной военной помощи (как через морские порты, так и ЖД сообщениями) ит.д.
