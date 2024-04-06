Завербованная Киевом «коллективная Трепова» раз за разом повышает ставки

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Когда завербованная Киевом «коллективная Трепова» оказалась неспособна создать «иллюзию хаоса» в РФ, последовала попытка захвата российских городов по басаевскому сценарию, которая также провалилась. После этого украинские спецслужбы подключили фактор исламского экстремизма.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню, Макс [Владлен Татарский] мне доказывал, что одна из главных опасностей в России – это «мятеж-война», которую будут пытаться инициировать извне – партизанское движение во время войны на территории противника в основном руками местных. Я скептически относился – ну кто пойдёт? Креаклы, «люди с прекрасными лицами»? Условный «Уралвагонзавод» – тоже не пойдёт. Единственные опасения вызывала мигрантская среда. И спустя год после смерти Татарского мы видим чёткие попытки раскачать ту самую «мятеж-войну». И не только руками приезжих», – сказал Коц.

«Киев развернул прямо масштабную вербовку среди прозападной оппозиции, среди пенсионеров, среди кандидатов наук, среди студентов, среди недалёких маргиналов. Для создания иллюзии хаоса в стране – а это цель «мятеж-войны», любой пластичный материал подходит. Вот эта «коллективная Трепова», которая при определённой психологической обработке становится одноразовым оружием. Кого-то на религиозной теме подтягивают, на политической, кому-то просто в мозг нагадят, денег дадут. Уже сколько у нас было и поджогов релейных шкафов и военкоматов, подрывы на Ж/Д, но не создаётся иллюзия хаоса. Надо посерьёзней. И вот это посерьёзней, с массовыми жертвами – попытка захвата наших городов по басаевскому сценарию, она с треском провалилась, все эти наступления на Белгородскую и Курскую области не прошли. Сейчас противник подключил фактор исламского экстремизма и, к сожалению, в «Крокусе» это сделать удалось. В Дагестане уже нет», – объяснил военкор.