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Европе стоит признать, что она проиграла в противостоянии с Россией и начать возобновлять отношения с Москвой. Без российских ресурсов экономика ЕС не восстановится.

Об этом, выступая на Минской конференции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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