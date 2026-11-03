«Завтра же будете с Россией!» – Лукашенко обещает восстановление отношений по меркантильным интересам

Анатолий Лапин.  
03.11.2026 15:13
  (Мск) , Минск
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Европе стоит признать, что она проиграла в противостоянии с Россией и начать возобновлять отношения с Москвой. Без российских ресурсов экономика ЕС не восстановится.

Об этом, выступая на Минской конференции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Ну, вы проиграли – вы должны хотя бы сами себе непублично признать – вы проиграли, давайте налаживать отношения.

Нет, конфронтация и разворачивание военных действий, санкций. Ну и что эти санкции? Шестой год этих санкций – мы, что, с Россией рухнули? Нет, мир большой.

И те, кто вводил санкции, сегодня не так, так иначе, торгуют с Россией.

Самый простой выход в этой ситуации – продолжать демонизировать нас, Россию, и бить бумерангом бездумных санкций по самим себе. И тогда единственным вариантом остается повальная милитаризация, через пропаганду держать в страхе людей, через гонку вооружений держать под капельницей свою промышленность.

Сейчас в Европе налицо деиндустриализация гражданских отраслей, катится под откос автопром Германии…

Что, европейцы и американцы этого хотели? Да нет, они об этом говорят прямо… Ты ушел с рынка – на твое место пришел другой – так работает экономика. Никакие санкции это не отменят.

Можно, конечно, сказать, европейцы занимаются самоизоляцией – ну и пусть. В результате Евросоюз только слабеет, но хотелось бы спросить у стран-основательниц Евросоюза – таким они видели будущее своего объединения, к этому они стремились?..

Я абсолютно убежден – завтра они будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает. Высокотехнологичный Европейский союз и огромные ресурсы на востоке их к этому толкать будут», – заявил Лукашенко.

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